حالة وفاة و60 إصابة بسبب التدافع

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أفاد مصدر طبي أمس (الخميس) بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ستاد البصرة الدولي. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً». وأضاف المصدر أن «هناك حالات حرجة بين المصابين». وأكّد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن «سبب التدافع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين خصوصا الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة». وأضاف أن المشجعين «تجمهروا منذ الصباح وحاولوا الدخول»، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام أبواب الملعب وحصول تدافع.

ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالنهائي. وقال رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): «نهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، المقامة على أرض البصرة الفيحاء، وذلك من أجل اتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه العظيم».

