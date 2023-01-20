إيقاف عبدالكريم حسن إلى أجل غير مسمى

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف لاعب المنتخب عبد الكريم حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم 50 بالمئة من راتبه وتوجيه تحذير له مع غرامة قدرها 200 ألف ريال. وأصدر الاتحاد بياناً عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» جاء فيه: «بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد. واستنادا على ما جاء في البند رقم «2» من المادة «22» من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022/ 2023 فقد تقرر خصم 50 بالمئة من راتب كل من اللاعبين عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد. كما قرر الاتحاد بناء على تقرير لجنة المنتخبات إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى وقررت لجنة الانضباط توجيه تحذير الى اللاعب عبد الكريم حسن وغرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال، الى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد وغرامة مالية 100 ألف ريال و50 ألف ريال على التوالي».