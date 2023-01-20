عدوى شاكيرا.. مايلي سايرس تنتقم من طليقها بأغنية جديدة

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قررت الممثلة والمغنية الأميركية، مايلي سايرس، أن تسير على خطى الفنانة العالمية، شاكيرا، إذ خصصت أغنية لانتقاد زوجها السابق، الفنان الأسترالي، ليام هيمسورث، الذي انفصلت عنه قبل نحو 3 أعوام.

وكانت سايرس، (30 عاما) قد عاشت قصة حب عاصفة مع هيمسورث (33 عاماً) منذ 2012، حيث أعلنا خطوبتهما لمدة عام قبل أن يقررا الانفصال، ومن بعدها عادا للارتباط من جديد إلى أن أعلنا زواجهما في العام 2018، ووقع الطلاق في يناير من العام 2020. واختارت سايرس أن تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان «الزهور» بعد توقف عن الغناء دام لثلاثة أعوام وباليوم الذي صادف تاريخ عيد ميلاد طليقها إذ تشير كلمات إلى قصة حب انتهت بالانفصال. وفي الأغنية تقول مايلي «أنا قادرة على شراء الزهور لنفسي، وأستطيع كتابة اسمي على الرمال، والتحدث ساعات مع نفسي.. ثمة أمور من الصعب فهمها». وتضيف «بإمكاني مراقصة نفسي، وأن أمسك بيدي.. نعم بات بإمكاني أن أهوى نفسي بصورة أفضل من حبك لي».

ويبدو أن الأغنية تلاقي نجاحا كبيرا، فقد حققت أكثر من 38 مليون مشاهدة في أقل من 4 الأيام، علما أن هذه الأغنية سوف تصدر في ألبوم باسم «إجازة صيف غير منتهية»، في شهر مارس المقبل.

وكانت أغنية شاكيرا التي «تتهكم» بها على صديقها السابق، جيرارد بيكيه حققت أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

