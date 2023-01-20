خوفاً من تهديد زوجها بضربها.. صراخ مصرية يجبر طائرة على العودة

الاخيرة

اضطر قائد طائرة متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة للعودة وإنزال راكبة مصرية، «أصيبت بحالة هستيرية» من الصراخ. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد فوجئ قائد الطائرة التابعة لشركة «فلاي أديل» بنوبة صراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، أثناء تحرك الطائرة على ممر الإقلاع. وبعد تهدئتها، كشفت الزوجة عن حدوث مشاجرة مع زوجها، المقيم بالسعودية، عبر الهاتف، بسبب خلافات عائلية. ومع تفاقم «الخلاف الهاتفي» علم الزوج بتحرك الطائرة فتوعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ وطلبت إلغاء سفرها والنزول من الطائرة. وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، ثم استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.