كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا

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اشترت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلادة مرصعة بألماس كانت قد ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وذلك في مزاد مقابل نحو 195 ألف دولار أميركي. وتم بيع القلادة التي امتلكها رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل، نعيم عطا الله، ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، في مزاد بـ «دار سوذبيز» في لندن مساء الأربعاء. والقلادة المعروفة باسم «صليب عطا الله»، تم تصميمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل دار تصميم المجوهرات الفاخرة «جارارد»، واشتراها عطا الله في الثمانينيات، وأقرضها إلى الأميرة ديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها. والقلادة هي قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار «جمشت» مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الألماس نحو 5.25 قراريط. وتنافس 4 مزايدين على شراء القطعة خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المزاد، لكن كارداشيان (42 عاما) فازت بها، واشترتها بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع قبل المزاد.