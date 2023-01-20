«الأبحاث»: اتفاقية للتصدي للعواصف الرملية القادمة من العراق

وطن النهار

وقَّع معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح امس، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اتفاقية منحة لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود القادمة جنوب جمهورية العراق، وذلك بحضور كل من: القائم بأعمال مدير عام المعهد الدكتور مانع محمد السديراوي ورئيسة المكتب الإقليمي لدول الخليج العربي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة اميرة الحسن.

في هذا السياق، أكد القائم بأعمال المدير العام الدكتور مانع السديراوي، ان هذا المشروع يهدف إلى معرفة مسببات تكوُن العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية وحماية ورفع إمكانات التكيّف والصمود في مناطق العواصف واستيعاب آثارها السلبية وتقليص حدوث العواصف الرملية والترابية وتحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة وإنتاج آليات ومؤشرات قياس للتخفيف من آثار العواصف.

واوضح السديراوي ان تنفيذ المشروع يتم في منطقتين جنوب الأراضي العراقية مساحتيهما مجتمعة 8212 كيلومتراً مربعا وتعتبران مصدرين رئيسين للعواصف الترابية وتم تحديد هاتين المنطقتين بعد دراسات علمية عديدة نفذها معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجلات علمية مرموقة، وحدد من خلالها مواقع وعدد العواصف الترابية التي تصل إلى الكويت منذ عام 2020 حتى نهاية 2022.

وقال ان الخسائر الناجمة عن العواصف الرملية والغبار قدرت سنوياً بـ190 مليون دينار، في حين أن المشروع الذي سينفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة بقيمة 4 ملايين دينار سيستهدف مناطق محددة تقع على بعد 250 كليومتراً شمال الحدود الكويتية ولها تأثير مباشر في البلاد بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي التي تتعرض لها الكويت وجنوب العراق والمنطقة الشرقية في السعودية وقطر والبحرين وأجزاء من الامارات.

وأضاف ان العواصف الترابية تسببت في إغلاق الموانئ والطرق وخسائر اقتصادية كبيرة، علاوة على الأضرار الصحية والبيئية، كما أن العواصف الرملية العابرة للحدود تؤدي إلى تراكم الغبار زادت من 60 طناً للكيلومتر المربع الواحد عام 2006 إلى ما يزيد على 500 طن لكل كيلومتر مربع في 2022.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تثبيت التربة في مناطق شمال العراق، وبالتالي تخفيف الغبار العابر للحدود، باعتبار أن بناء مصدات داخل البلاد دون معالجة المصدر الأساسي لن يفي بالمطلوب، لا سيما أن مسار الغبار يبدأ من تلك المناطق مروراً بالكويت ووصولاً إلى قطر والامارات العربية المتحدة.

واكد السديراوي انه سيتم تصميم بنية تحتية مبتكرة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من العواصف الرملية والترابية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها الضارة ويعتمد على عدة طرق منها التثبيت بالنباتات الفطرية والأشجار وبمشاركة مجتمعية وتعاون بين جهات الدولتين الكويت والعراق، وأن المشروع سيضع الكويت في مكانة رائدة إقليمياً لتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية.

وأفاد أن المشروع سيتم عبر استعمال الآليات الثقيلة كالحفارات وقلابات التربة لوضع طبقة طينية ثقيلة، وتماسك الطبقة الطينية عند سقوط الأمطار ما يعطي فرصة لنمو النبات الطبيعي، وزراعة أشجار فطرية ومقاومة للجفاف كمصدات الرياح للمساعدة في تثبيت التربة وزيادة الكثافة النباتية، وتوفير المياه من مأخذ مائي من نهر الفرات الشرقي والروافد القريبة عن طريق حفر قنوات بطول 40 كلم لتغذي المناطق التي ستتم زراعتها، ومساعدة المزارعين في «ذي قار وميسان» لإيصال المياه لأراضيهم المتروكة، إضافة إلى إقامة منشآت مائية، مثل الآبار وقنوات الري.

يذكر ان موقع المشروع الرئيسي سيكون حول مدينة الديوانية بمحافظة القادسية، ومدينة السماوة بمحافظة المثنى، ومدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، حيث تم تحديدها على أنها المناطق التي تنشأ منها العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، على ان تكون مدة المشروع اربع سنوات تبدأ خلال الأشهر القادمة، إذ تأتي هذه الاتفاقية لتنفيذ احد أهداف معهد الكويت للأبحاث العلمية حسب القانون 28 لسنة 1981 والتي تنص على (القيام بالبحوث العلمية والدراسات التي من شأنها أن تيسر الحفاظ على البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية).

