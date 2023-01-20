محافظ حولي: إنجازات نادي المعاقين وصلت إلى الدولية

وطن النهار

أكد محافظ حولي محافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر على الاستمرار بدعم وخدمة افراد المجتمع في كافة المجالات بهدف تفعيل دور المحافظة الحيوي في تقديم الدعم ومساندة المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين بمنطقةحولي حيث التقى شافي الهاجري رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال إن الكويت تفخر بالإنجازات التي يحققها ابطال النادي الكويتي الرياضي للمعاقين على المستويات المحلية والدولية والتي من شأنها رفع اسم دولة الكويت في المحافل الرياضية بشكل خاص.

قد تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تخدمة نادي المعاقين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم وتوفير كافة سبل الراحة لمنتسبي النادي.

وقام محافظ حولي بتسليم إدارة مجلس النادي عدداً من الأدوات الرياضية كدعم من المحافظة لأبنائنا وبناتنا في النادي.

وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لمجلس إدارة النادي لما يقدمونه من خدمات متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن.

