.. انفراجة مشروطة!

الأولى

تأكيداً لما انفردت به النهار في عددها الصادر الأحد الماضي تحت عنوان زيادة الرواتب.. مقابل تأجيل القروض والذي تضمن مطالبات نيابية للحكومة بتقديم تعهدات محددة المواعيد خاصة بقوانين وقرارات تحسين المعيشة للمواطنين كشرط لسحب قانون شراء القروض، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري اتفاق اعضائها على سحب تقريرها بشأن القروض في الجلسة المقبلة اذا قدمت الحكومة التزاما بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال في ذات الجلسة.

وقال إن أيدينا لا تزال ممدودة للتعاون، وإذا قدمت الحكومة تعهدا حول هذه الأمور فسنقوم بسحب تقرير شراء القروض فورا.

من جانب آخر، قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب ماجد المطيري ان اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موضوع إنشاء افرع للكليات والمعاهد التابعة للهيئة في مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران.

وزاد : إن ممثلي الهيئة أبلغوا اللجنة أنه تم إدراج ميزانية خاصة لهذا الأمر في ابريل الماضي، وقد سبق ابلاغ وزير التربية بوجود 4 مبان جاهزة تابعة يمكنه تسليمها للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتم استغلالها في التدريب والتعليم.

واضاف ان اللجنة نظرت كذلك في تكليف المجلس بحث موضوع الاستعجال بإنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية، موضحا أن ممثلي الوزارة أبلغوا اللجنة أنه تم تخصيص أكثر من 300 ألف متر مربع في منطقة صباح الأحمد لهذا المشروع، وتم تخصيص ميزانية خاصة لذلك.