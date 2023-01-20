«المكشات».. يستقبل زواره منتصف فبراير

الأولى

أعلن مركز التواصل الحكومي افتتاح مشروع «المكشات» في منتصف شهر فبراير المقبل بالقرب من شاطئ الصليبخات بطاقة استيعابية لاستقبال 1500 زائر يوميا.

وأوضح أن الهدف من المشروع دعم المزارع الكويتي والأسر المنتجة واعطاء الشباب وذوي الإعاقة فرصة للإبداع من خلال مساحة ترفيهية تراثية لجميع أطياف المجتمع وذلك بتعاون مشترك بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية.

من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أن الشباب الوطني ابدع في تصميم مشروع المكشات، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشؤون بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية.