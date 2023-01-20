الجمعة 20 يناير 2023 ,28 جمادى الآخرة 1444
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منوعات
جريدة النهار
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وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
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640 ألف موظف حكومي بالكويت عام 2035... أي أكثر من موظفي الحكومة بالصين والهند معاً!
عفارم
تائه
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