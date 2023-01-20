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G.P.S


640 ألف موظف حكومي بالكويت عام 2035... أي أكثر من موظفي الحكومة بالصين والهند معاً!
عفارم
تائه


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مواقيت الصلاة في الكويت

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