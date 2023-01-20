الخالد يعتمد أكبر عملية ترقية في «الداخلية»

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أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اعتمد إجراء أكبر عملية ترقيات في تاريخ الوزارة اذ شملت 3193 ضابطا من مختلف الرتب العسكرية وذلك خلال شهر يناير الحالي وشهري فبراير ومارس المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس إن الترقيات جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم رجال وزارة الداخلية وتحفيزهم لمزيد من العمل والعطاء وحرصا من القيادة العليا للداخلية على دعم الكفاءات من منتسبيها والسعي الى رفع روحهم المعنوية ومنحهم جميع حقوقهم بشفافية تامة وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت أنه في شهر يناير الحالي ستتم ترقية 312 ضابطا منهم 100 عقيد إلى رتبة عميد وترقية مقدم واحد إلى عقيد وترقية رائد واحد إلى مقدم وترقية 5 ضباط من نقيب إلى رائد إضافة الى ترقية 203 من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب وترقية ضابطين من ملازم أول إلى نقيب. وأضافت أنه في شهر فبراير المقبل ستتم ترقية 332 ضابطا منهم ضابط واحد من رتبة ملازم أول إلى نقيب وترقية 331 ملازما إلى ملازم أول. وذكرت أنه في شهر مارس 2023 ستتم ترقية 2549 ضابطا منهم 318 ملازم أول إلى رتبة نقيب وترقية 938 ملازما إلى ملازم أول وترقية 345 من رتبة مقدم إلى عقيد اضافة الى ترقية 509 من رتبة رائد إلى مقدم وترقية 439 من نقيب إلى رائد.