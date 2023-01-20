العراق بطل «خليجي 25»

الأولى

توج العراق بلقب «خليجي 25» بتغلبه على عمان 3-2 بعد التمديد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها البصرة منذ 6 يناير الحالي. سجل للعراق ابراهيم بايش (24) وأمجد عطوان (115 من ركلة جزاء)، ومناف يونس (120+2)، في حين سجل لعمان صلاح اليحيائي (90 من ركلة جزاء)، وعمر المالكي (119).

وهي الكأس الرابعة لمنتخب «أسود الرافدين» المتوج بلقب «خليجي 5» في بغداد عام 1979، و«خليجي 7» في مسقط عام 1984، و«خليجي 9» في الرياض عام 1988.

وواصل العراق تفوقه على نظيره العماني محققاً انتصاره السادس مقابل فوزين لعُمان، وثلاثة تعادلات، آخرها التعادل السلبي في مباراة الافتتاح ضمن دور المجموعات.