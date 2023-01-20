الكويت تخسر 190 مليون دينار سنوياً بسبب العواصف الترابية

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وقّع معهد الأبحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اتفاقية لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود القادمة من جنوب العراق.

وأكد القائم بأعمال المدير العام للمعهد مانع السديراوي، ان المشروع يهدف إلى معرفة مسببات تكوُّن العواصف الرملية والترابية واستيعاب آثارها السلبية وتقليص حدوثها الى جانب تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة وإنتاج آليات ومؤشرات قياس للتخفيف من آثار العواصف.

وأوضح ان تنفيذ المشروع يتم على مساحة 8212 كيلومتراً مربعاً في منطقتين جنوب الأراضي العراقية وهما اللتان تعتبران مصدرين رئيسين للعواصف الترابية التي تصل إلى الكويت منذ عام 2020 .

وقال ان الخسائر الناجمة عن العواصف الرملية تقدر بـ190 مليون دينار سنويا، في حين أن المشروع الذي سينفذ بقيمة 4 ملايين دينار يستهدف مناطق محددة تقع على بعد 250 كليومتراً شمال الحدود الكويتية ولها تأثير مباشر في البلاد تصل نسبته إلى 40? من إجمالي ما تتعرض لها الكويت وجنوب العراق والمنطقة الشرقية في السعودية وقطر والبحرين وأجزاء من الامارات.

وأضاف ان العواصف الترابية تتسبب في إغلاق الموانئ والطرق وخسائر اقتصادية كبيرة، علاوة على الأضرار الصحية والبيئية، كما أن العواصف الرملية العابرة للحدود تؤدي إلى تراكم الغبار الذي زاد من 60 طناً للكيلومتر المربع الواحد عام 2006 إلى ما يزيد على 500 طن لكل كيلومتر مربع في العام 2022.

واكد السديراوي انه سيتم تصميم بنية تحتية مبتكرة تعتمد على طرق عدة منها التثبيت بالنباتات الفطرية والأشجار، موضحة أن المشروع سيضع الكويت في مكانة رائدة إقليمياً ويعزز قدرة المدن على الصمود أمام العواصف الرملية والترابية.