«بايكار التركية»: بيع طائرات مسيَّرة للكويت بـ 370 مليون دولار

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وقَّعت وزارة الدفاع اتفاقاً مع شركة «بايكار» التركية لاستيراد طائرات مسيرة من طراز «بيرقدار تي بي 2» القتالية.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيان للشركة التركية إنها بدأت هذا العام توقيع عقد مع وزارة الدفاع الكويتية لبيع طائرات بقيمة 370 مليون دولار.

وقال البيان: إن الاتفاقية ترفع عدد الدول التي ستستورد مسيرات «بيرقدار تي بي 2» المسلحة إلى 28 بلداً.

ووفقاً لبيانات نقلتها وكالة «الأناضول» عن «بايكار» فقد وقعت الشركة، خلال 2022، عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1,18 مليار دولار.

وبدأت المحادثات بين الكويت والشركة التركية في 2019، وقد حققت الطائرة المقاتلة نجاحاً كبيراً في رحلتها التجريبية بالكويت خلال يوليو 2019.

وحطمت المسيرة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الطيران التركي، من خلال التحليق لمدة 27 ساعة و3 دقائق مستمرة في ظروف جغرافية ومناخية صعبة، مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية بالكويت.

وفي سبتمبر الماضي، قالت وكالة «رويترز»: إن الإمارات تسلمت 20 طائرة من هذا الطراز، ونقلت الوكالة عن مصادر أن السعودية أيضاً تتفاوض من أجل بناء مصنع للشركة التركية على أرضها.