الظواهر الإعلامية

آراء

من وجهة نظري التي أزعم أنها هي الأصح: ظاهرة إعلامية تستحق الوقوف عندها كثيراً قبل أن نحكم عليها بالإيجابية أو السلبية.

من لا يمتلك مهارة إعلامية جيدة في التحكم في ردود فعله مع من يلتقيهم. هو يشبه كثيراً ظواهر وشخصيات إعلامية أدارت المشهد الإعلامي في فترة كانت الأوضاع غير مقبولة عند كثير من المتابعين للشأن السياسي ظهروا فجأة وبقوة وفتحت لهم القنوات وصالوا وجالوا في الساحة الإعلامية واستضافوا شخصيات كبيرة وفجأة تركت لهم الساحة لينصدموا بالواقع ويغادروا غير مأسوف عليهم.

هم كذلك لا يمتلكون المهارة الإعلامية في الحوار لذا قد تحدث لديه سقطات كثيرة أثناء لقاءاته المقتضبة.

هم يعتقدون بأنهم ظاهرة يجب أن تستمر ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون العصا في الدولاب دون إدراك ووعي.

يحاولون أن يكونوا أصحاب السبق بين فطاحل من الإعلاميين الذين يجيدون الحرفة الإعلامية ويتقنون أدوارهم للمدة الطويلة التي قضوها في العمل الإعلامي والخبرة والحنكة.

هي نصيحة لمن لا يعي الحرفة الاعلامية جيدا احذر من سكين الإعلام فهي لا تجرح بل تقضي على صاحبها وأنت تستخدم هذا السلاح بكل حدية فاحذر أن تغفو أو تنسى فتذهب كمثل يضرب للمنتحر الإعلامي الذي قتل سيرته بقلمه أو بميكروفونه.

الإعلام حرفة ومهنة تحتاج إلى صبر وأمانة وإدراك وفي اعتقادي هم لم ينضجوا بعد.

رسالة نفسية العالم يتغير ويتطور بسرعة لافتة والأفكار يجب أن تتواكب مع هذا التغير والتغيير ونحن جميعا نسعى بلا شك إلى أن نكون جزءاً من هذا التغيير الايجابي ونضع بصمة بين المتميزين، اعرف كيف تناغم أفكارك مع المتغيرات لتظفر بأهداف يمكن رؤيتها ولمسها وتحقيقها.

إضاءة فلسفية اعتبارية كلام الناس لا تعني تمحور كل أفكارك لهم. وابتداء النقد والتحليل لا يعني صحيح الاعتقاد. كن أنت التغيير الذي تنشده.