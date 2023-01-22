رسائل نهديها للوطن

آراء

خلال السلسلة الأخيرة من مقالاتي كنت أحاول أن أناقش مواضيع تركز على التحديات في نموذج الأعمال على مستوى الوطن، واجتهدت في تقديم بعض الحلول أملا بأن نشهد في القريب العاجل إنجازات تفرح قلوبنا نحن أهل الكويت، وبحقيقة الأمر لم أقس حجم صدى هذه المقالات لكن أيا كان صداها أجد من واجبي بأن أبادر وأشارك كي أشعر أنا براحة الضمير، كما يشجعني تفاعل البعض منكم في إثارة الغبار عن بعض القضايا وتحليل الوضع وتقديم الحلول،

وأحترم تعليقات الجميع حتى من تَمَلك الإحباط مشاعرهم وغالبا تعليقاتهم مبطنة بحسرة، فالمسؤولون بنظرهم في عالم آخر لا تصلهم السطور التي تُكتب ولا يتأثرون بأي انتقاد حتى وإن كان بنَّاء، وأيا كان التعليق فرسالتي أحتسبها جزءاً من العطاء لوطن يستحق أكثر وأكثر وسأسهم كإنسان مهني طرحه يقتصر في مسارات الرحلة المهنية وشغفي بأن تتطور نماذج الأعمال وهي الغاية التي تشعرني بالرضا.

اليوم أفتخر وأنا أتفاعل مع المستويات المتقدمة التي وصل إليها أشقاؤنا في تطوير نماذج الأعمال، منهم من وصل إلى سبعة من عشرة وآخر تقدم أكثر ليرتقي إلى مستوى الثمانية، أما مستوانا قد يصل إلى ثلاثة من عشرة طبعا هو تقييم متدنٍ ومحزن لكن بنظرة أخرى في وطني اليوم مساحة كبيرة للتطور وقد نكون محظوظين لأن انطلاقتنا ستكون أسرع وأكثر جودة لو استفدنا من تجارب الغير وعملنا بالممارسات الأفضل في صناعة التغيير والتطوير.

نأخذ نفساً عميقاً،،، كم هو جميل بأن نملك عصا سحرية تغير الواقع إلى الأجمل ولأن وجودها مستحيل فدعونا نتابع الأقلام والمنابر المتفائلة والصادقة بطرحها البعيد عن الإسفاف والعجز لعلها تحل محل العصا السحرية وتسهم في هذا التغيير الذي لا يقتصر على من هم جالسين على كراسي المسؤولية بل كل منا يجب أن يشعر بالمسؤولية وبأنه جزء من الحل، ونؤمن بأن التغيير لن يتحقق دون مساندة الجميع وجهود الجميع وإنجازات الجميع، ولنتعلم قبل أن ننتقد مسؤولا بشكل سلبي نحاسب أنفسنا أولا فما رسالتنا وما قدمناه نحن من إنجاز يقدم شيئاً ولو بسيطاً للوطن، في ساحة العطاء نشهد رموزا تعمل بكل إخلاص وأقلاماً ومنابر تعبر عن طموح المستقبل، حتى زرع الصورة المتفائلة بداخلك ونقلها إلى أجيالك هي من اهم الرسائل.