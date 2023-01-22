ابن أمه! تربية أمه! روح أمه!

آراء

كلنا أبناء أمهاتنا ونتاج تربيتها وتنشئتها هل من غرابة في ذلك بالطبع لا، ولكن الغرابة كل الغرابة أن تجد مصطلحات مثل ابن أمه وتربية أمه وروح أمه تقال للتهكم والسخرية وليس للفخر والإعجاب، الغرابة أن تكون هذه المصطلحات هي أيضا للسب والاهانة وللأسف هذا يقلل كثيرا من قيمة المرأة ويحط من قيمتها في الحياة والمجتمع.. من ينكر دور المرأة في تربية أبنائها وتنشئتهم النشأة السليمة، وللحق أنها هي بالفعل التي تأخذ على عاتقها تربية الأبناء، فالوالد الذي يعمل ويكد ليوفر قوت اليوم لأبنائه وتوفير حياة أفضل لهم يكون منهكا مشغولا بسبب هذا الكد وهذا العمل في دورة الحياة، وعلى العكس المرأة التي حتى لو عملت أو كافحت مثل الرجل فهي أبدا لم ولن تنشغل عنهم وعن رعايتهم فالأم سواء عملت أو كانت ربة منزل تأخذ على عاتقها دوما تربية الأبناء وهذا بخصوص مصطلح «تربية أمه».

ولكن الطامة الكبرى في مصطلح «ابن أمه» فبغض النظر عن أنه يقال مجازا للتدليل إلا أنه مجاز ظالم وسيئ، ولا نقول أنه معروف سلفا أنه ابن أمه لأن ذلك سفاهة ولكن نقول إنه الفخر كل الفخر أن تكون ابن امك وتنسب لها وليس هناك أعظم من قول الدين في ذلك فكل الأديان السماوية تنادي بفضل الأم ومكانتها في الحياة وخاصة حياة أبنائها وفضلها على أبنائها ولا يمكن أن يقدر ولا يستطيع إنسان أيا كان أن يوفي الأم حقها وفضلها في حياة أبنائها فهي واهبة هذه الحياة، فالله خالقنا وهى طريق الله لهذا الخلق من العدم فهي الوعاء الذي وهبك الله إياه حتى تخلق وتنشأ وترعى داخله فرعايتها لك وحفاظها عليك منذ أن كنت نطفة، ثم جنينا دبت فيك الروح حتى تخرج للحياة وتصبح طفلا رضيعا وشابا ورجلا يافعا وشيخا مسنا كل هذا بفضل الأم ورعايتها وحفاظها عليك وعلى سلامتك وتربيتك ونشأتك النشأة السليمة القويمة التي توصلك لكل هذه المراحل بكل خير وسلام.

ومن الكلمات الغريبة العجيبة والتي تقال أيضا للتهكم والسخرية للتدليل على الدلال وضعف الشخصية «روح أمه» وما الغضاضة في ذلك لا أعلم، فالولد بالطبع هو روح وقلب وعقل أمه، وأعتقد أن هذه الجملة بالذات من المفروض أن تقال للدلالة على الحب والتضحية وليس للتهكم أبدا فهي أعلى وصف ممكن أن يقال في حب وحنان وتضحية الأم لولدها.. وكما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم « الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق»، وكم من آيات قرآنية وأحاديث شريفة تشير إلى فضل الأم مثل قول الرسول الكريم حين جاءه رجل يسأله يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك .. «صدق رسول الله»، وهذا الحديث يؤكد على عظمة الأم وتكريم الإسلام لها والتي تأتي في المقام الأول بعد الأب لأنها كما قلنا من قبل هي أساس الحياة وهى مانحة الحياة وذكر أهل التفسير أن سبب نداء هارون لأخيه موسى «بابن أمه»، كما جاء في الكتاب الكريم حين قال له «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي».. وفي موضع آخر، (قال ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) سورة الأعراف.

، ذلك كان من باب الاستعطاف والاسترحام، وقال آخرون لأن أمه كانت مؤمنة وذلك رغم أنهما كانا شقيقين من الوالدين، وأيضا قوله تعالى في سورة المؤمنون (وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رَبْوة ذات قرار ومعين) ، وهل من فخر أكبر من فخر سيدنا عيسى عليه السلام بأنه ابن مريم.. وهناك مقولة شهيرة ان «الناس ينادون بأمهاتهم يوم القيامة» وهى مقولة خاطئة نفاها علماء الدين وذلك لقوله تعالي « ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» (سورة الأحزاب) والرجل الذي يوصف بابن أمه لارتباطه العاطفي بها ليس من الضروري أن يكون هذا الارتباط ضعف شخصية بل على العكس تماما ولكن يمكن أن يكون هذا لإيمانه العميق بنفس أفكار وتربية أمه،

وحتى الاشتراك معها في الذوق والتقاليد وذلك ليس لأنها سيطرت عليه ولكن لأنه تأثر بها وهذا طبيعي ومنطقي والتأثر ليس من الضروي أن يكون سلبيا فهناك تأثر إيجابي وعن قناعة ولاغضاضة في أن يرجع الرجل لأمه لمشاركتها الرأي وأخذ المشورة في بعض الأمور الحياتية وهذا لا يتنافى أبدا على أن يكون هو صاحب الرأي وأخذه المشورة ليس بضروري العمل به والانصياع لكل ما تقوله أمه ولكن لإيمانه الراسخ بأنها قريبة منه وجدانيا وفكريا وهذا لايقلل إطلاقا من شخصية الرجل وللأسف معظم النساء لا يتفهمن ذلك وخاصة أن هناك غيرة فطرية تنشأ بين الأم وزوجة ابنها وذلك لارتباط الأم بولدها ورغبة الزوجة في الخصوصية والاستقلالية مع الزوج وهذا منطقي وارتباط الولد بأمه هذا أيضا منطقي ونفسي (عقدة أوديب).. والحق أن الابن هو صورة جميلة لتربية والديه والأم هي الصورة الجميلة للحياة وللإنسانية.. وإذا كان هناك بعض النساء اللاتي يشوهن هذه الصورة وينافين هذه الحقيقة فلابد أن نعلم أنهم قلة واستثناء للقاعدة العامة ووجودهن لايقلل أبدا من حقيقة الأمر في أن المرأة هي أساس الحياة وأساس المجتمع وهي رمز الحب والعطاء والسلام والفخر..