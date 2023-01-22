السعودية: لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطين

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية. وأوضح في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر «التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه. كذلك ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق «اتفاقات ابراهام»، في إشارة الى اتفاقات التطبيع التي جرت في العام 2020 بين إسرائيل ودول عربية.

وتطرق ساليفان إلى موضوع لا تتفق فيه الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة مع إدارة بايدن، وقال المسؤول الأميركي إنه يعارض السياسات التي تهدد «قابلية حياة» دولة فلسطينية في المستقبل، بحسب بيان أميركي.

على صعيد اخر أكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد. ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي «بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».

ووصف نتانياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه «قرار بغيض». وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004 حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أقيمت في انتهاك للقانون الدولي».

