قوات الاحتلال تقتل فلسطينياً «تعطلت سيارته» قرب مستوطنة

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بعد أن حاول، حسبما زعم الجيش الإسرائيلي، طعن أحد السكان اليهود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)» بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد معالي تعطلت سيارته قرب البؤرة الاستيطانية، وإن مستوطنا أطلق عليه النار عندما ترجل من داخلها.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وقتلت القوات الاسرائيلية ما لا يقل عن 18 فلسطينيا من بينهم مسلحون ومدنيون في الضفة الغربية منذ الأول من يناير.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين و61 طفلا.

