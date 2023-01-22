مصر ترد على انتقادات نصرالله لاقتصادها: «عبثية.. ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة»

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، التي تضمنت انتقادا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم خارجية بلاده، تعليقًا مقتضبًا وصف فيه تصريحات نصر الله بأنها «عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».

وكان نصر الله قد دعا خلال كلمة، الخميس الماضي، إلى مراقبة الأوضاع في مصر، معتبرًا أن إبرام القاهرة معاهدة سلام مع إسرائيل والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى تردي الوضع الاقتصادي.

وأضاف نصر الله: «دول محور المقاومة تعاني لأنها ترفض الخضوع للإملاءات الأميركية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟».

وقال: « الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز».

وأثارت تصريحات نصر الله موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ألقى بعضهم باللائمة على سياسات «حزب الله» التي أوصلت بحسبهم لبنان إلى ما آلت إليه من أزمة اقتصادية خانقة، ورأى آخرون أن هذه التصريحات لا تعبر عن الشعب اللبناني الذي تربطه بنظيره المصري أواصر الأخوة والمحبة.

وبوساطة أميركية دامت عامين، نجح لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، حُدّدت بموجبه المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر الأبيض المتوسط، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تمهّد للتطبيع بين البلدين.

وعرفت العلاقة بين مصر و«حزب الله» منعطفات حادة خلال العقدين الماضيين، حيث أوقفت مصر خلية تابعة للحزب كانت تعمل في مصر، وأدانتها عام 2010 بأحكام قضائية تراوحت بين الحبس 6 أشهر والسجن المؤبد، لكن العنصر البارز في الحزب سامي شهاب تمكن من الهرب مع آخرين من السجن عام 2011، ثم حُكم عليه عام 2015 غيابيًّا بالسجن عامين بسبب هروبه.

