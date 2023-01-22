الرئيس المصري يزور الهند الثلاثاء المقبل

عربيات ودوليات

نيودلهي- الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة دولية إلى الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن «رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، سيقوم بزيارة دولية إلى الهند في الفترة 24 و26 يناير بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي».

وأضاف البيان أن السيسي سيكون ضيفا رئيسيا في احتفالات عيد الجمهورية الـ 74.

وأوضحت أن الرئيس المصري سيعقد اجتماعا ومحادثات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي بوزير الخارجية الهندي سوبر أمانيام جايشانكار.

ووفقا للبيان، تهدف زيارة الرئيس المصري المرتقبة إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر.

