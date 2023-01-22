هجوم بمسيّرات على قاعدة أميركية في سورية

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» عن استهداف قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق سورية بطائرات مسيّرة، ما أدى الى إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل سوري معارض بجروح. وأفادت في بيان عن هجوم نفذته «ثلاث طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه.. أسقطت قوات التحالف الدولي اثنتين منها فيما استهدفت الثالثة» القاعدة. وأدى الهجوم إلى إصابة عنصرين من فصيل سوري معارض بجروح «تلقيا العلاج الطبي. ولم تسجل إصابات في صفوف القوات الأميركية». ولم توجّه القوات الأميركية إصبع الاتهام إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو إن «هجمات من هذا النوع غير مقبولة» معتبراً أنّها «تعرّض قواتنا وشركاءنا للخطر». ورجّح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن تكون الطائرات المسيّرة تابعة لمجموعات موالية لإيران، موضحاً أن الجريحين ينتميان إلى قوات «جيش سورية الحرة» وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.