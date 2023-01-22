خلافات «الناتو» تعطل «حلم ليوبارد» الأوكراني

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عواصم- الوكالات: هيمن الخلاف على أعمال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2» أو السماح للدول الأخرى بذلك.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده ليس لديها أي إعلان جديد بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات فيما نفى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس معارضة برلين نقل دبابات «ليوبارد 2» إلى كييف من جانب واحد لكنه قال إن بلاده مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى توافق بين الحلفاء.

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي إنه سيكون من الصعب دحر القوات الروسية خلال السنة الحالية من كل جزء احتلته في أوكرانيا. وأضاف ميلي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي في قاعدة رامشتاين أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات مثل العديد من الحروب في العالم، مؤكدا أن الدعم لكييف سيستمر ما استمرت الحرب. وقدر ميلي الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا بأكثر من 100 ألف قتيل.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتعين على كييف العمل من أجل توفير دبابات حديثة، ولا بديل عن اتخاذ قرار بشأن ذلك. وأضاف زيلينسكي في خطاب له أن اجتماع رامشتاين سيعزز قدرة أوكرانيا على الصمود، وأنه خرج بنتائج وصفها بالمهمة. في غضون ذلك نقلت محطة صوت أميركا الناطقة بالأوكرانية عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات «ليوبارد 2» الألمانية في بولندا وذلك على الرغم من عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.

ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه إنجاز، وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن مسؤولين أميركيين كبارا نصحوا أوكرانيا بتأجيل شن هجوم كبير على القوات الروسية إلى حين حصولها على إمدادات إضافية من الأسلحة الأميركية والتدريب على استخدامها. وأكد المسؤول الأميركي تمسك الولايات المتحدة بقرارها عدم تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز في الوقت الحالي، لأنها مكلفة وصيانتها صعبة، وفق تعبيره.

على صعيد آخر، أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين ينصحون كييف بتعديل طريقة إدارتها للحرب بعيدا عن محاولة الرد على كل هجوم روسي بهجوم بالمدفعية، لأن موسكو في النهاية ستكسب الأفضلية من خلال الاستنزاف. وأوضح أن هذا هو السبب في أن أحدث إمدادات أسلحة من الولايات المتحدة تشمل مركبات مدرعة، لأنها ستساعد أوكرانيا على تغيير طريقة خوضها للحرب. وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة لا تخطط في هذه المرحلة لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأنها مكلفة وصعبة الصيانة.

