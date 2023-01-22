واشنطن تصنف «فاغنر» الروسية «منظمة إجرامية دولية»

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: صنّفت الولايات المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على أنها «منظمة إجرامية دولية» منددة بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن فاغنر «منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع». ولفت إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو «خمسين ألف» شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت في حقهم أحكام في روسيا.

واضاف كيربي «لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين»، الى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية «تحفظات» عن «طرق التجنيد» التي تعتمدها المجموعة. وأعلن المسؤول أن واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية بل ستفرض عليها عقوبات أخرى. وعرض كيربي على الصحافيين صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية قال إنها تظهر قطارات روسية تتجه الى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لمجموعة فاغنر وتعود منها إلى الأراضي الروسية مع عتاد عسكري يشمل صواريخ لمجموعة فاغنر في أوكرانيا.ويدير هذه المجموعة المسلحة يفغيني بريغوجين وهو رجل أعمال روسي يبلغ الحادية والستين ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتنشط المجموعة للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.

في المقابل قالت روسيا إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، مستبعدة فكرة أن تتغير الأمور قرب منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، «ربما تكون العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها تاريخيا للأسف، ولا توجد بارقة أمل في تحسن العلاقات في المستقبل القريب».

واستبعد الكرملين فكرة إجراء محادثات وجها لوجه بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللذين التقيا آخر مرة بمدينة جنيف السويسرية في يونيو 2021.

