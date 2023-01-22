أنقرة تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي: لا معنى لها

عربيات ودوليات

انقرة- ستوكهولم- الوكالات: أعلنت تركيا إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى أنقرة في 27 يناير الحالي، وذلك على خلفية ما وصفته بتقاعس السويد في مواجهة «استفزازات» أنصار حزب العمال الكردستاني وسماحها بتنظيم مظاهرة لإحراق نسخة من المصحف الشريف.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا «في هذه المرحلة فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي أهميتها ومعناها، لذلك ألغيناها».

وانتقد أكار ما سماها استفزازات أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، والأخبار التي تفيد بأن الشرطة السويدية سمحت بالتظاهر أمام السفارة التركية في ستوكهولم لإحراق نسخة من المصحف الشريف.

وأضاف «من غير المقبول أن تظل السويد متقاعسة ولا تفعل شيئا ضد هؤلاء، كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة». وأثار الترخيص الذي مُنح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة. وأعرب راسموس بالودان عن نيته «حرق القرآن» أمام السفارة.

وندد الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين بالتظاهرة المقرر تنظيمها معتبرا أنها «جريمة كراهية واضحة».وأضاف أن «السماح بهذا التحرك رغم كل التحذيرت يشجع على جرائم الكراهية والإسلامفوبيا».

واستدعت تركيا السفير السويدي «للتنديد بأشد العبارات بهذا العمل الاستفزازي الذي يشكل بوضوح جريمة كراهية»، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وشدد وزير الدفاع التركي على ضرورة تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية الموقعة بمدريد في يونيو الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا، مبينا أن «طلبنا الوحيد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في المذكرة، ونتوقع من السويد وفنلندا القيام بدورهما وواجباتهما».

وتسعى السويد وفنلندا لضمان مصادقة تركيا على طلبهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» وهو يستلزم موافقة جميع دوله الأعضاء، وعددها 30.

وطلبت تركيا من الدولتين التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

