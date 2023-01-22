ليفربول وتشلسي.. سلبية

دوليه

تعادل ليفربول مع ضيفه تشلسي 0-0 أمس في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الانكليزي. وارتفع رصيد الفريقين إلى 29 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على التوالي. ولم ترتق المباراة إلى المستوى المأمول وعكست حال الفريقين اللذين يعانيان في الفترة الأخيرة من تراجع نتائجهما في الدوري. من جانب آخر يواجه أرسنال اختباراً صعباً في مسعاه إلى تحقيق لقب الدوري الإنكليزي عندما يستضيف مان يونايتد اليوم. وكانت العادة أن تحدد المواجهة بين أرسنال ومان يونايتد هوية بطل الدوري خصوصاً في الحقبة الطويلة للمدربَين الفرنسي أرسين فينغر والاسكتلندي السير أليكس فيرغسون.

وخلال السنوات الأخيرة، باتت تلك المواجهة عرضاً جانبياً، لكن هناك شعوراً متزايداً بأن قادة أرسنال باتوا قريبين من إنهاء انتظار دام عقدين من الزمن للتتويج بلقب الـ «بريميرليغ»، في حين أن يونايتد بدأ باستعادة قوته المعهودة تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ ورحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً إلى النصر السعودي. وبالتالي، أصبح رجال الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا مرشحين لحصد أول لقب منذ العام 2004. ويمتلك «المدفعجية» في هذه المرحلة من الموسم نقاطاً أكثر من أي وقت مضى، ويستفيدون من تعثر الفرق خلفهم، خصوصاً مانشستر سيتي حامل اللقب. وبصرف النظر عن المباراة ضد يونايتد ومواجهة «سيتيزنس» في فبراير المقبل، تبدو مباريات أرسنال في الدوري على مدى الشهرين المقبلين في المتناول. ورغم ذلك، يعتقد أرتيتا أن المسار الناجح إلى اللقب «يتطلب الكمال تقريباً». ومع تخلّفهم بثماني نقاط خلف أرسنال، ينتقل رجال تن هاغ إلى ملعب الإمارات من دون لاعب الوسط البرازيلي الموقوف كاسيميرو الذي تلقى بطاقة صفراء رابعة هذا الموسم خلال التعادل المخيب مع كريستال بالاس 1 - 1 في منتصف الأسبوع. ويلعب اليهم ايضاً مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون، وليدز مع برينتفورد.

