أرسنال ضم تروسار

دوليه

تعاقد أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي مع المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون، أول من امس، في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار). ووقّع تروسار على عقد «طويل الأمد»، بحسب بيان أرسنال الذي عزز خياراته الهجومية في مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004. يمكن للاعب البالغ 28 عامًا أن يشارك لأول مرة مع فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يتفوق بفارق خمس نقاط في الصدارة عن مانشستر سيتي، في المباراة الهامة اليوم على أرضه ضد مان يونايتد، الفريق الوحيد الذي هزمه هذا الموسم في الدوري (3-1 في مرحلة الذهاب). وقال لياندرو في مقابلة مع ناديه الجديد «أنا متحمس حقًا للانطلاق. إنه ناد كبير وأنا مستعد لأظهر للجماهير ما يمكنني فعله. لقد رأى الجميع كيف نقوم بعمل جيد وأنا هنا للمساعدة في تحقيق أحلامهم - بما في ذلك أنا». وخسر أرسنال سباق ضم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك الذي خطفه غريمه اللندني تشلسي نهاية الأسبوع الماضي.

