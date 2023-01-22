راسينغ «سوبر» الأرجنتين في أبوظبي

دوليه

أحرز راسينغ كلوب لقب النسخة الاولى من الكأس السوبر الارجنتينية الدولية، بعد فوزه القاتل أول من امس على بوكا جونيورز 2-1 في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الاماراتية في أبوظبي. وافتتح فاكوندو رونكاليا التسجيل لبوكا (16) وعادل الكولومبي يوهان كاربونيرو (19)، قبل ان يسجل غونسالو بيوفي هدف الفوز لراسينغ من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8. وهو اللقب الثاني تواليًا الذي يحرزه راسينغ على حساب بوكا بعدما هزمه بنفس النتيجة 2-1 وسجل هدف الفوز في الدقيقة 117 من الشوط الاضافي الثاني، في طريقه لنيل كأس الابطال في نوفمبر، بعد مباراة مثيرة لم تستكمل وشهدت طرد عشرة لاعبين من الفريقين بينهم سبعة من بوكا. وكان 2022 حافلا بالمنافسة الحامية بين الفريقين، حيث احرز بوكا جونيورز لقب الدوري بفارق نقطتين عن راسينغ كلوب الوصيف، بعدما احتاج الى هدية ثمينة من منافسه التاريخي ريفر بليت الذي هزم راسينغ في الجولة الاخيرة، ليتوج قطب العاصمة الأرجنتينية بلقب الدوري للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه. ووقع الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم مع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة في يونيو 2022، تستضيف بموجبها العاصمة الاماراتية الكأس السوبر لمدة 4 أعوام وحتى 2026.

