ديباي إلى أتلتيكو رسمياً

دوليه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني أول من أمس رسميًا تعاقده مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي قادمًا من برشلونة بعقد حتى عام 2025.

وأعلن كل من الناديين في بيان عن انتقال اللاعب البالغ 28 عامًا، والذي وقع مع أتلتيكو «لبقية الموسم وموسمين إضافيين حتى عام 2025»، بحسب فريق العاصمة. وأضاف برشلونة من جهته أن الصفقة بلغت «ثلاثة ملايين يورو بالاضافة الى مليون مكافآت»، مشيرًا الى ان «الصفقة تتضمن أيضًا خيارًا تفضيليًا وغير ملزم لشراء يانيك كاراسكو» الجناح البلجيكي لأتلتيكو. وقبل الاعلان الرسمي أول من أمس، تدرب ممفيس مع ناديه الجديد الخميس.

وكشف الهولندي في أول تصريح له خلال تقديمه في ملعب واندا ميتروبوليتانو أول من أمس، أن مدربه الجديد الارجنتيني دييغو سيميوني يرغب في أن يجد المستوى الذي كان عليه عندما لعب في ليون الفرنسي.

