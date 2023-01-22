توقيف ألفيس في إسبانيا

دوليه

أعلن ناطق باسم الشرطة الكاتالونية أول من أمس أنه تم توقيف المدافع البرازيلي داني ألفيس في برشلونة ضمن تحقيق حيال مزاعم اعتداء جنسي. وكانت محكمة المدينة الإسبانية قد فتحت في 10 من الشهر الجاري تحقيقا في «جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم» دون ذكر اسم اللاعب، في حين أكد مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بألفيس، الذي نفى تلك الاتهامات أو معرفته بمقدمة الشكوى. وفي السياق، أوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية: «لقد جاء هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس»، أحد أحياء برشلونة، حيث «تم استدعاؤه. تم اعتقاله وهو في طريقه» إلى محكمة العدل في برشلونة. وبحسب مصدر قضائي، من المقرر أن يستمع إليه قاض. وكانت محكمة في برشلونة قد أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها «فتحت تحقيقا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم» من دون ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر مطلع أن هذا الاتهام يطول ألفيس. وقالت الشرطة الإقليمية إن السيدة التي تقدمت بشكوى في 2 يناير الحالي تتهم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بلمسها بشكل غير لائق. هذا وذكرت الصحف المحلية بأن الوقائع المزعومة حدثت في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر الماضي.