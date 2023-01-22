الفترة القادمة.. ستكون؟

محلية

اقصد بالفترة القادمة .. بفترة تجديد عضوية مجالس ادارات الاندية والتي انتهت برقم قياسي في تزكية مجالس الكثير من الاندية فيما عدا خمسة اندية اقيمت فيها الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الادارة وجاءت بعضها بتغير المجلس السابق؟ إذاً فنحن الآن في مفترق طريق إما أن نكمل دمار الرياضة الكويتية او نعيد النظر وحساباتنا في هل نعمل لمصلحة الرياضة الكويتية او نكمل مسيرة الحصول على المصالح الشخصية في بعض مجالس ادارات الاندية؟

وارجو من الاخوة اعضاء مجالس الادارات التي تمت تزكيتها او نجاحها بأن تشاهد وتراقب الوضع السياسي الذي نمر به ومدى صعوبة او سهولة التعامل معه .. فشخصيا لست من محبي انه نربط السياسة بالرياضة داخليا وخارجيا الا ان في بعض الاحيان العلاقة بينهما يجب ان تكون من اولويات النظر لمستقبل الكويت وكيفية استثمار الطاقات الشبابية الرياضية في دعم تنمية المجتمع الكويتي والوصول الى اعلى المراتب الرياضية التي كنا سابقا في مقدمة القوم في المجال الرياضي العربي والآسيوي والخليجي ولنا تاريخ مشرف في المحافل الدولية

... فالعمل بإخلاص لأجل الكويت اصبح مطلبا رئيسيا وواجبا وطنيا يجب فيه ان نترفع عن ادخال خلافاتنا الشخصية في تنمية المجتمع الكويتي الذي يحتاج لدعم افراد المجتمع له سواء في المراحل السنية الصغيرة او الكبيرة (ناشئين وشباب ورجال).

وقد يكون مؤشراً ما حدث في بطولة «خليجي 25» دليلاً على اهتمام الدول الخليجية في دعم منتخباتها وان كنت وما زلت ارفض ربط نتائج البطولة بمستوى الرياضة الكويتية ككل فكرة القدم لها عالمها الخاص ولا يمكن ان تكون مؤشرا حقيقياً للوضع الرياضي (تفهم ما تفهم ... مو مشكلتي) لكن ما شاهدناه من تعطش للرياضة في البصرة والحضور الجماهيري المميز لجميع المباريات يعطينا رؤية في كيفية فهم ان الرياضة يجب ان تكون «اسلوب حياة» للشعوب لما لها من فوائد على الحالة النفسية والاجتماعية والبدنية..الخ .

لذا فأتمنى ممن سيملك القرار في المجال الرياضي (هيئتا الشباب والرياضة) ان يتفهم لماذا نزاول الرياضة بدولة الكويت ... والله من وراء القصد.