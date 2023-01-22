العربي لتجاوز اليرموك دون خسائر

محلية

تنطلق اليوم منافسات النسخة الحادية والستين من مسابقة كأس الأمير بإقامة لقاءين ضمن الدور التمهيدي يجمع الأول الصليبخات مع برقان في الساعة 04:30 مساءً على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثاني العربي مع اليرموك في الساعة 08:00 مساءً على ستاد الصداقة والسلام.

وتعود عجلة المسابقات المحلية للدوران بعد توقفها لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة «خليجي 25» التي اختتمت في البصرة الخميس الماضي وتوج العراق بلقبها.

وتستكمل غداً منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير بـ 3 مواجهات تجمع النصر مع الجهراء، والكويت مع التضامن، والشباب مع السالمية، على أن تختتم الثلاثاء بمباراتي خيطان مع الفحيحيل والقادسية مع الساحل.

ويغيب نادي كاظمة عن هذا الدور بصفته حامل اللقب حيث يبدأ مسيرته من الدور ربع النهائي بمواجهة الفائز من مباراة اليوم التي الصليبخات مع برقان.

ويتقاسم العربي والقادسية الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة التي انطلقت في الموسم الرياضي (1961 - 1962) حيث حقق كل منهما اللقب 16 مرة، مقابل 15 مرة للكويت فيما نال كاظمة لقب البطولة 8 مرات وأحرز كل من السالمية واليرموك اللقب مرتين ونادي الفحيحيل مرة واحدة.

وأسفرت قرعة المسابقة التي تقام بنظام خروج المغلوب عن وقوع أندية الصليبيخات وبرقان والنصر والجهراء والعربي واليرموك وكاظمة في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فضمت الكويت والتضامن والشباب والسالمية وخيطان والفحيحيل والقادسية والساحل. وفي حال عدم حدوث مفاجآت فإن دور الثمانية الذي ستقام منافساته يومي الجمعة والسبت والمقبلين سيشهد مواجهة منتظرة بين الكويت والسالمية بعد أن أقصى السماوي الأبيض من الدور التمهيدي لكأس ولي العهد بالفوز عليه 3-2.

وفي مباريات اليوم، يبدو العربي مرشحاً فوق العادة لتجاوز عقبة اليرموك قياساً على مستوى الفريقين في الوقت الحالي، ويمتلك الأخضر أسماء مميزة في كل الخطوط بقيادة الليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي والجزائري طارق بوعبطة والمالي يعقوبا دومبيا والنيجيري كينغسلي إيدو إلى جانب المحليين الحارس سليمان عبدالغفور والمدافع حسن حمدان ولاعب الوسط سلطان العنزي الذي ظهروا بمستوى جيد مع الأزرق في كأس الخليج بالإضافة إلى بدر طارق وسيف الحشان وعلي خلف. ويريد الأخضر بقيادة مدربه البوسني روسمير سفيكو تجاوز عقبتي الدور التمهيدي والدور ربع النهائي بأمان من أجل الوصول إلى تاريخ 6 فبراير المقبل موعد المباراة النهائية لكأس ولي العهد بأفضل صورة ممكنة. وضرب العربي موعداً مع السالمية في النهائي وهو يسعى للتتويج بأول بطولاته هذا الموسم.

أما اليرموك الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، فيطمح إلى تحقيق المفاجأة وهزيمة العربي رغم إدراكه صعوبة هذه المهمة.

وفي المباراة الثانية التي نجمع الصليبخات مع برقان، فتبدو الحظوظ متساوية للفريقين اللذين يلعبان في دوري الدرجة الأولى. وانتهت مواجهة الفريقين الوحيدة هذا الموسم بالتعادل 1-1.

