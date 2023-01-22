الكويت هزم كاظمة.. وتصدر تمهيدي «السلة»

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تغلب الكويت على نظيره كاظمة 106-92 خلال المباراة التي جمعتهما أول من امس في ختام منافسات الدور التمهيدي من دوري كرة السلة.

وبهذا الفوز حقق الكويت العالمة الكاملة بـ 20 نقطة من 10 انتصارات دون هزيمة، ويأتي بعده كاظمة والقادسية بـ18 نقطة والقرين 16 نقطة ثم الجهراء والصليبخات والعربي بـ 15 نقطة لكل منهم، والنصر 14 نقطة، والشباب 13 نقطة، ثم اليرموك 12 نقطة وأخيرا التضامن 10 نقاط.

وتأهلت أندية الكويت والقادسية وكاظمة والقرين والجهراء والصليبخات إلى الدور الثاني بحلولها في المراكز الستة الأولى. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات في نصف النهائي. وجاءت المباراة بين الكويت وكاظمة قوية منذ البداية اذ نجح البرتقالي الذي غاب عنه نجم الفريق احمد البلوشي للإصابة، في انهاء الربع الاول لمصلحته 27-20. وواصل كاظمة أداءه المميز في الربع الثاني عبر تألق الاميركي كيفن ميرفي في الاختراق والتسجيل الى جانب تألق مواطنه ويليامز في المتابعه والتسجيل أسفل السلة فيما كان مصطفى الرفاعي والاميركي ماركوس مصدر الخطورة للابيض خلال هذه الفترة لينتهي الربع الثاني بتقدم كاظمة 52-46. وفي الربع الثالث، أدرك الكويت التعادل مع منافسه عبر تألق لاعبيه في الدفاع والاعتماد على الهجوم المعاكس السريع عبر تركي حمود وحمد عدنان في الوقت الذي طغى به التسرع على أداء كاظمة لينتهي الربع الثالث بالتعادل 80-80. وتبادل الفريقين التقدم خلال بداية الربع الرابع الا أن تألق لاعبي الابيض من جانب وجهوزية الفريق من جانب اخر منح الكويت الفوز في النهاية 106-92.

