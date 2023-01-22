تدريبات «الناشئين» مستمرة.. «والشباب» تنطلق 29 يناير

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يواصل منتخب الناشئين تدريباته ضمن المرحلة الثانية من خطة الاعداد، فيما ستنطلق يوم 29 يناير الحالي المرحلة الثانية من تدريبات منتخب للشباب.

وأقيمت المرحلة الاولى لمنتخب الشباب مواليد 2005 الذي يقوده المدرب محمد الفيلكاوي خلال الفترة 20 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الماضيين، بواقع 10 حصص تدريبية، وتكونت المجموعة من 46 لاعبا، جميعهم من مواليد 2005، ثم ضمت اليهم شريحة من مواليد 2006، وتدربوا من 5 حتى 16 يناير الحالي، وقام الجهاز الفني بعدها بتصفية المجموعتين إلى 36 لاعبا. وسينتظم منتخب الشباب في معسكر داخلي يوم 29 يناير، قبل ان يستضيف منتخب الإمارات في 3 فبراير المقبل. أما تدريبات منتخب الناشئين، فقد أقيمت المرحلة الاولى خلال الفترة من 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر الماضيين، وضمت 60 لاعباً، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 38 لاعباً، حيث استكملت المرحلة الاولى بتدريبات انطلقت في 8 حتى 12 يناير الحالي. وانطلقت يوم 14 يناير الجاري المرحلة الثانية، وتم تقليص القائمة إلى 27 لاعبا، على ان يغادر الوفد يوم 26 يناير الجاري إلى مدينة الدوحة القطرية، حيث سيخوض منتخب الناشئين الذي يقوده المدرب طارق الخليفي، مباراتين وديتين أمام أكاديمية اسباير يومي 26 و 31 يناير الحالي. وتأتي هذه التدريبات المبكرة استعداداً للاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة، ضمن الخطة والاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل الاهتمام بشكل كبير ولافت للمنتخبات الوطنية في مختلف فئاتها.

