العوضي يتفوق في «الصيد والفروسية»

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تُوج فارس نادي المسايل عبدالله العوضي بلقب بطولة نادي الصيد والفروسية للقفز على الحواجز التي أقيمت في مضمار نادي الصيد الجمعة بمشاركة كبيرة من فرسان الأندية المحلية.

ونجح عبدالله العوضي في تحقيق رقم قياسي في الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم من فوزه بالمراكز الأول والثاني والخامس مع منافسة قوية من الفرسان علي الخرافي وناصر الهزيم.

وتمكن نجم نادي المسايل عبدالله العوضي من خطف الصدارة بزمن 76.77 ثانية بدون نقاط جزاء وايضا المركز الثاني بزمن 78.03 ثانية بدون نقاط جزاء، تلاه الفارس علي الخرافي بالمركزين الثالث والرابع فيما حقق الفارس ناصر الهزيم المركز السادس، وقام بتتويج الأبطال الحكم الدولي الدكتور يحيى الهدبان.

وأشاد الهدبان بالمنافسة القوية بين الفرسان والفارسات المشاركين في البطولة والحماس الشديد بينهم لتحقيق أفضل المراكز، وأوضح بأن الكويت مقبلة على تنظيم بطولات دولية مهمة والجميع جاهز للمنافسة على تحقيق الألقاب. وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم جاء الفارس شملان الرومي في المركز الأول متقدما على سوجو بابي وخالد الخبيزي ومحمد غلوم وتالا بركات وعبدالعزيز العجيل. وفاز الفارس ضاري المطيري بالمركز الأول في الشوط الثالث على ارتفاع 110 سم، تلاه سالم الوهيب ومرزوق السعيدي وأحمد البغلي وسعد السعيدي وتالا بركات.

وشارك في الشوطين الأول والثاني على ارتفاع 90 و 100 سم عدد كبير من الفرسان نجح معظمهم في تخطي الحواجز دون أخطاء.

