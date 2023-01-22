«أزرق الشواطئ» مع عمان وفلسطين وقرغيزستان

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أوقعت قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلند، «أزرق الشواطئ» في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عمان، وفلسطين، وقرغيزستان. وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل، في مدينة باتايا في تايلند. وتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب اليابان حامل اللقب في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كل من لبنان والصين وإندونيسيا، في حين جاء منتخب تايلند المضيف بالمجموعة الأولى بمواجهة البحرين وأفغانستان والسعودية. في المقابل يلعب منتخب الإمارات وصيف حامل اللقب بالمجموعة الثانية إلى جانب إيران وماليزيا وأوزبكستان. وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2019، وهي تعود الآن بعد إلغاء نسخة عام 2021 بسبب التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد 19. وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات. وتم تصنيف المنتخبات المشاركة بالاعتماد على نتائج النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت عام 2019 في تايلند. ووزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، حيث ضم المستوى الأول كل من تايلند المضيفة واليابان حاملة اللقب، والإمارات وصيفة بطل عام 2019، وعمان صاحبة المركز الثالث في النسخة الماضية. أما المستوى الثاني فقد تضمن كل من فلسطين المصنفة خامسة، إلى جانب لبنان التي بلغت الدور قبل النهائي في البطولة مرتين من قبل، وإيران الفائزة باللقب مرتين من قبل، والبحرين بطلة النسخة الأولى من البطولة. واشتمل المستوى الثالث على المنتخبات المصنفة من 9 إلى 12، وهي ماليزيا مستضيفة نسخة عام 2017، والصين التي بلغت قبل النهائي مرتين من قبل، والكويت وأفغانستان. وأخيراً فقد ضم المستوى الرابع كل من قرغيزستان وإندونيسيا والسعودية وأوزبكستان.