«فضية» و5 «برونزيات» لـ «المبارزة» في البطولة العربية

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حصد منتخب الكويت «فضية» وخمس «برونزيات» موزعة على مسابقتي الفردي والفرق ضمن البطولة العربية للمبارزة المقامة في البحرين والتي اختتمت الخميس الماضي. وفاز المنتخب الكويتي بفضية فرق الرجال في سلاح (سابر) وبرونزية فرق الرجال في سلاحي (فلوريه) و(ابيه) وبرونزية فرق السيدات في سلاح (ابيه) فيما حصد اللاعب حسن الفودري برونزية الفردي في سلاح (ابيه) واللاعب علي النصار برونزية الفردي في سلاح (فلوريه). وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالكريم الشملان في تصريح لـ (كونا) ان الاتحاد الكويتي للمبارزة قرر المشاركة بالبطولة بفريق الناشئين لاعدادهم للبطولات المستقبلية وزيادة الاحتكاك بالعديد من المنتخبات. واشاد الشملان بأداء اللاعبين سواء في مسابقتي الفردي والفرق معربا عن الامل في بناء منتخب قوي قادر على تحقيق الالقاب القارية والدولية. وأوضح ان المنتخب استطاع مجاراة المنتخبات المشاركة بالبطولة وحصد ميداليات عدة اثبتت قدرة اللاعب الكويتي على المنافسة في اعلى المستويات وامتلاكه المهارات الكافية للوقوف على منصات التتويج.