«الصيد بالكاياك» اختتمت منافساتها

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اختتمت اول من أمس الجمعة منافسات بطولة الكويت للصيد بالكاياك والتي نظمها نادي الرياضات البحرية وتنافس فيها أكثر من 40 مشاركا في ثلاث فئات. وفاز بالمركز الأول في فئة (النقاط) محمد السيد في حين جاء في المركز الثاني حسين الأنصاري وحل عيسى الفهد في المركز الثالث. وفي فئة (الوزن) فاز محمد السيد بالمركز الأول فيما جاء في المركز الثاني عبدالله العصفور ومحمد العبدالله ثالثا. وأحرز المركز الأول في فئة (الطول) عبدالله العتيبي في حين جاء في المركز الثاني حسين الأنصاري وحل عيسى الفهد في المركز الثالث. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي في تصريح لـ (كونا) ان البطولة التي أقيمت في جسر جابر واستمرت ليوم واحد كانت تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وشهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين. وذكر ان النادي يسعى إلى نشر هذه اللعبة في الكويت لا سيما انها تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم مثمنا الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة ودور الجهات الراعية في انجاح البطولة.