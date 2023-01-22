«الرياضة للجميع» ينظم «سبارتن ستاديوم» في 11 فبراير

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ينظم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع فعالية «سبارتن ستاديوم» التي تعد العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 11 فبراير المقبل في ستاد جابر الدولي من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 04:00 مساءً، حيث يستقطب الحدث أفضل الرياضيين المحليين والعالميين في سباق الحواجز ليكونوا على موعد مع العديد من التحديات الجديدة بشكل مميز وجديد على أرض الكويت. وقال رئيس لجنة الأنشطة عبدالعزيز المجيبل: «اننا فخورون اليوم بإقامة مثل هذه الفعالية التي تعد الأبرز عالمياً من هذا النوع من البطولات وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتتزامن الفعالية مع الاحتفال بالأعياد الوطنية». وذكر المجيبل أن البطولة تستقطب جميع الأعمار وجميع شرائح وفئات المجتمع، مشيراً إلى انه على من يرغب بالمشاركة بهذه البطولة المبادرة والتسجيل من خلال زيارة البايو في موقع الاتحاد على الانستغرام (ksfafk).