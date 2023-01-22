جواسيس.. إعدامات.. حروب!

الاخيرة

ولد إيلي شاؤول كوهين في الإسكندرية بمصر عام 1924، وفي عام 54 إبان فضيحة لافون، قُبض عليه وعُذب ظلماً فهاجر للأرجنتين حيث جُنِّد من قبل «الموساد»، واستطاع تكوين صداقة مع الملحق العسكري السوري أمين الحافظ، وارتحل معه لسورية حيث اخترق الدولة التي أصبح رئيسها صديقه الجزار أمين الحافظ الذي أصبح لاحقاً صديقاً شخصياً لصدام، وقبض على كوهين بالصدفة وأعدم سريعاً بحجة الخيانة رغم أنه لم يكن خائناً حيث إنه ليس سورياً بل جاسوس، والجواسيس بالعادة لا يعدمون بل يسجنون ويطلق سراحهم لاحقاً في صفقات تبادل الجواسيس والسجناء، وقد اتهم نظام أمين الحافظ أنه أسرع في إعدام كوهين لأن الأموات لا يتكلمون وفي مقابل اتهامه بالتغطية على صاحبه الجاسوس تعمد الحافظ التصعيد الصوتي ضد إسرائيل مما أدى بالنهاية لسقوط مصر والأردن بالفخ واشتعال حرب 67 والهزيمة النكراء المصاحبة...

***

فرزاد بازوفت صحافي بريطاني من أصل إيراني كان كحال بريطانيا والغرب يقف مع صدام إبان حربه مع إيران، كما كان صديقاً شخصياً للسفير العراقي في لندن الذي منحه فيزا دخول ودعاه لتغطية انتخابات إقليم كردستان عام 89، حيثما وقع انفجار في مصنع عسكري في منطقة الإسكندرية بالعراق أدى إلى موت المئات فقام بازوفت بشكل طبيعي بزيارة المنطقة برفقة ممرضة بريطانية لتغطية الحدث وقبض عليه في مطار بغداد وحوكم بتهمة الجاسوسية (!!)، والحال مع الممرضة وحكم عليه بالإعدام وتم التنفيذ (أو ادعي ذلك) وحكم على الممرضة بـ15 سنة سجناً وتم إطلاق سراحها خلال أشهر قليلة بأمر من صدام(!!) واستغل صدام تلك الحكاية الساذجة المصطنعة لادعاء البطولة والدلالة على عداء الغرب له وللتهديد بحرق نصف إسرائيل إلا أن الأمر انتهى باحتلال كل الكويت وقيام الحروب اللاحقة...

***

آخر محطة:

هذه الأيام هناك تهم جاسوسية ثم إعدام لذا نرجو ألا تكتمل المعادلة التاريخية فتزداد عمليات التصعيد والوعيد لتنتهي بحرب أو ضربات جوية مدمرة تنتهي بدفع المنطقة لأثمان باهظة.