«واتساب» يتيح لمستخدميه «الدردشة الذاتية»!

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يطرح تطبيق التراسل الفوري «واتساب» ميزة جديدة، والتي تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من ‏المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق.‏ ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة «Message Yourself» لأرسل رسالة إلى نفسك)، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية. وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص. وتستخدم ميزة «أرسل رسالة إلى نفسك» نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات «واتساب» العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة. وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيا إلى مستخدمي «واتساب» على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.