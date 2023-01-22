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الكويت شاركت باجتماع تعليمي خليجي


شاركت وزارة التربية في اللقاء الإقليمي لمسؤولي الإحصاءات والبيانات في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج ومثلها الوكيل المساعد المكلف لقطاع المنشآت والتخطيط سعد المطيري. وعقد اللقاء في الدوحة عاصمة قطر واشتمل على ورشة عمل «المؤشرات التعليمية وأهميتها في صنع السياسات التعليمية»، واستهدفت الورشة التعريف بالمؤشرات التعليمية وسُبل الاستفادة منها في صنع القرارات والسياسات التعليمية، كما تمَّ تناول أنواع المؤشرات وطريقة قراءتها وآليات تطبيقها، وكيفية الاستفادة منها في صياغة الإجراءات والخطط التطويرية.


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