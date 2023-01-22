الأمير: «خليجي 25» عكست الوجه المرموق للعراق

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيتي تهنئة الى الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق وإلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين لكرة القدم (خليجي 25) والتي استضافتها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 يناير إلى 19 يناير 2023، مشيدا سموه بالاستعدادات والإمكانات الكبيرة التي وفرها البلد الشقيق لكافة المنتخبات المشاركة لاحتضان هذه الدورة وما تميزت به من تنظيم رياضي وإداري وإعلامي رفيع المستوى الذي عكس الوجه الحضاري المرموق لجمهورية العراق ومثمنا سموه في الوقت ذاته الروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. متمنيا سموه لهما وافر الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

كما بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أعرب فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي استضافتها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023.

وأشاد سموه رعاه الله بالروح العالية وبالتنافس الأخوي التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب العراقي والذي أهله للفوز بكأس البطولة متمنيا سموه لهما دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية العراق وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

