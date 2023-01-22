الخالدي: الكويت تستعين بخبرات عالمية لإعادة تنظيم القطاع السياحي

وطن النهار

بحث مسؤول اعلامي كويتي في العاصمة الإسبانية (مدريد) تعزيز التعاون بين الكويت ومنظمة السياحة العالمية والاستفادة من خبرات المنظمة ودراساتها لاعادة تنظيم القطاع السياحي في الكويت.

جاء ذلك في اجتماع الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام سعود الخالدي مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي ومديرة الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمة الميمان على هامش فعاليات المهرجان الدولي للسياحة (فيتور) الذي يقام في (مدريد). وقال الخالدي في تصريح لـ (كونا) انه بحث خلال اللقاءين الاستعانة بالخبرات الاستشارية والزيارات الميدانية والاطلاع على احتياجات السياحة الكويتية وتبادل الافكار والخبرات، معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع المنظمة التي تعد الكويت عضوا مؤسسا فيها.

وذكر انه وجه دعوة للأمين العام للمنظمة والمديرة الإقليمية لزيارة الكويت والاطلاع عن قرب على المقومات السياحية التي تتمتع بها.

وأضاف انه طرح عدة أفكار من بينها اقامة معارض سياحية في الكويت تحت مظلة المنظمة حول المنتجات السياحية والتركيز على ما تتميز به الكويت للمنتج السياحي الغذائي والتسويقي وكذلك الاستفادة من تقارير منظمة السياحة العالمية واحصائياتها ودراساتها حول الوضع السياحي الكويتي وايجاد الطرق المناسبة لتطويرها كون السياحة تستقطب ثقافات ومجتمعات جديدة. وأوضح انه تم الاطلاع على إمكانية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال السياحة والضيافة وتفعيل الاستثمار السياحي إلى جانب الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمة بما يتواكب مع التطورات السياحية للدول الإقليمية. وأضاف انه تمت مناقشة تطوير تصنيف المنشآت الفندقية بما يتوافق مع احتياجات النزلاء واخر استحداث للمعايير العالمية إلى جانب الاطلاع على اللوائح الجزائية والمراقبة على المنشآت السياحية.

