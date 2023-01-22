الكويت دانت حرق المصحف في السويد ودعت إلى محاسبة دولية لمرتكبي جرائم الكراهية

وطن النهار

دانت الكويت أمس قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ جميع أشكال الكراهية والتطرف.

وعبّر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم.

ودعا الوزير في تصريح له المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ جميع أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لجميع الأديان السماوية.

وكانت السلطات السويدية أصدرت قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم. وذكر التلفزيون السويدي الحكومي أن الصحافي السويدي تشانغ فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم وضمن له تغطية جميع النفقات. ويقوم السياسي اليميني المتطرف بالودان بأعمال استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدنمارك منذ عام 2017.

وعلى الفور استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي ستافان هيرستروم وأبلغته إدانتها للقرار بأشد العبارات. وشددت على أن إهانة القيم المقدسة لا يمكن الدفاع عنها تحت ستار «الحقوق الديموقراطية». ولاحقا أعلن وزير دافع التركي خلوصي اكار إلغاء زيارة مقررة لنظيره السويدي بال جونسون إلى أنقرة في 27 يناير الحالي. وقال أكار عقب مشاركته في اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا «فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي أهميتها ومعناها، لذلك ألغيناها».

