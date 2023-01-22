استقالة أم تعديل وزاري؟!

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وسط أجواء تشير الى تجاوز الحكومة عقبة عرض قانون اسقاط القروض بعد ان ابدت اللجنة المالية البرلمانية استعدادها لسحبه من جدول الأعمال، يبدو انها ستصطدم بمطب استجواب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد الذي يظهر ان موقفه سيكون صعبا وقد لا يتجاوز بنجاح جلسة مناقشة الاستجواب المقررة يوم الثلاثاء القادم، في الوقت الذي يبدو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في موقف مريح وسيعبر جلسة المناقشة من دون خسائر.

وحسب مصدر برلماني فإن الحكومة ربما تتجه الى خيار من خيارات عدة متاحة في جلسة مجلس الوزراء غدا تجنبا لخسارة احد أعضائها، وتلك الخيارات هي الاستقالة الجماعية ومن ثم اعادة التشكيل، او الاكتفاء بالتدوير الوزاري، والخيار الثالث هو التباحث مع بعض الاطراف النيابية المؤثرة لتمرير الاستجوابات بسلام مع توصيات معقولة تلتزم الحكومة بتنفيذها، وذلك تجنبا لكل ما يخدش العلاقة بين السلطتين وسعيا الى اعادة الثقة بينهما.

وقال المصدر لـ النهار ان استقالة الحكومة سيضيع الكثير من الوقت الذي لا نملكه والذي نحتاجه بشدة لعملية الاصلاح التي بدأت، بل وحتى التدوير سيأخذ وقتا من عمر المجلس من دون أي انجازات وسيكون هناك تعطيل للجلسات نحن في غنى عنه.

وأكد ان هناك أغلبية نيابية تدعو وتحث على التعاون، إلا ان استجواب وزير المالية سيكون محرجا لبعضهم على خلفيات آراء ومواقف سابقة لهم تجاه الوزير، لذلك لابد من ايجاد مخرج يرضي الطرفين، على غرار مخرج قضية اسقاط القروض.