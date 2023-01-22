إدراج التصويت العلني على المناصب البرلمانية بجدول أعمال جلسة الثلاثاء

الأولى

أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء بالإضافة الى الاستجوابين تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم التصويت بصورة علنية ونداء بالاسم اثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه ومناصب مكتب المجلس، وكذلك ادرج قانون اضافة ربات البيوت الى بطاقة عافية، بالإضافة الى قوانين المدن الاسكانية، واسقاط القروض، وزيادة معاشات التقاعد، واسقاط قروض الاستبدال للمتوفى، وغرفة التجارة، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، ومفوضية الانتخابات، والقوائم النسبية، وإلغاء قانون المسيئ.

وفي بند الرسائل الواردة جاءت اربع رسائل أبرزها طلب نيابي بتكليـف ديـوان المحاسبة إعداد تقريـر متضـمن نتائج الفحـص والمراجعـة والمراقبة والتحقـق مـن جميـع القـرارات والإجـراءات التعاقديـة والفنيـة التـي أبرمتهـا وزارة الأشغال والهيئـة العامـة للطـرق والجهات ذات الصلة بشـأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بـنص الرسالة،

على أن يرفـع الـديوان التقريـر لمجلس الأمـة فـي مـدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف،

وطلب نيابي آخر بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد التحقيق في مصاريف مشاركة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.