«التعليم العالي» تسمح بدراسة الطب في جامعات تركية

الأولى

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قرارا وزاريا حمل الرقم 25 / 2023 بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كل من جامعة Koc University و Hacettepe University في الجمهورية التركية.

ونص القرار الذي نشر في جريدة «كويت اليوم» أنه يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في الجمهورية التركية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي سالفتي الذكر، وفق نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

كما أصدر العدواني قرارا وزاريا برقم 26 / 2023 بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية قبرص، بحيث يسمح للطلبة الراغبين في دراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا عدا التخصصات الطبية في جمهورية قبرص الالتحاق بجامعة The Cyprus of University، وفق نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.