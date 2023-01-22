«تعارض المصالح».. دخل حيز التنفيذ

الأولى

دخل قانون منع تعارض المصالح، حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية كويت اليوم. ويخضع لأحكام هذا القانون الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص مكلف بخدمة عامة والعاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها. إلى ذلك صدر قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص، بحيث يعاقب الشخص بعدة عقوبات منها الحرمان من ممارسة كل أو بعض أنشطته واغلاق مكاتبه وتصفيه اعماله، فضلا عن تغليظ الغرامة المالية.