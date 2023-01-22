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«الدرة»: طلبات العمالة إلكترونياً.. 700 للفلبينية و650 للسريلانكية


كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن قيام شركة الدرة للعمالة المنزلية بفتح موقع آلي لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين وسريلانكا، مشيرة الى ان هاتين الدولتين هما المتاحتان حالياً بأسعار مرضية للمواطنين.
وأشارت إلى أن قدوم العمالة من الفلبين يكلف 700 دينار ومن سريلانكا 650 فيما يبلغ لكل من السائق والطباخ والعامل المنزلي 180 دينارا. وشددت الهيئة على أن الشركة لا تتقاضى أي مبالغ مالية أخرى غير تكاليف استقدام العمالة بالإضافة إلى هامش ربح قدره 10 %.
وبينت أنه منذ تولي ممثلي الجهات الحكومية مسؤولية الشركة في سبتمبر 2021، تمت إعادة هيكلة الشركة وتقليل المصروفات من 408 آلاف إلى 188 ألف دينار، كما تمت إحالة أحد الأعضاء السابقين إلى نيابة الأموال العامة على خلفية وجود شبهة محاولة الاستيلاء على أموال الشركة.


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